【ブルアカらいぶ！おーたむ！おーたむ！SP】 10月20日19時～ 配信 「ユウカ（体操服）」 Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するフィギュア2種類の情報を公開した。 マックスファクトリーが手掛けるフィギュア「ユウカ（体操服）」は10月22日12時に予約受付が開始される。スポーティな姿のユウカを立体化したフ