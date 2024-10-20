¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKis-My-Ft2¡×¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿?ñ­»Ò¤¹¤®¤ë?¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µÜÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ö¤Í¡¼¡¼¡¼!!!¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¸«¤Æ¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿!!¤³¤Î´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼Ì¿¿ºÜ¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼!¥í¥±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë»£¤ê¤Þ¤·¤¿!(´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¸«¤Ä¤±¤¿¤éÉ¬¤º¤ä¤ëÃË¤Ç¤¹)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£±§ÅÔµÜñ­»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢´é¤ò¤Ï¤á¤ë·ê¤«¤éµÜÅÄ¤ÎËþÌÌ¤Ê¾Ð´é¤¬¤³¤Á¤é¤òÇÁ¤­¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£