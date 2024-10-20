【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Blu-ray、DVD『The White Lounge in CINEMA』が12月27日にリリースされることを発表したばかり Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が2024年1月12日にライブBlu-ray、DVDとして同時リリースした『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を、10月19日・20日にYouTubeプレミア公開。同時視聴者数が2日間合計で35万人以上を記録した。 ミセ