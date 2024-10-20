第１０１回箱根駅伝予選会（１９日、東京・立川市など）で１４位で落選し、１２年連続５２回目の出場を逃した東海大が２０日、全日本大学駅伝（１１月３日）と第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）に向けて再始動した。各校１２人以内がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで１０枠の本戦（来年１月２、３日）の出場権を争った予選会で、東海大はゴール手前１０メートルでチー