人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年10月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）近所のショップを要チェック。格安で欲しかった物をゲットできそう。 11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）焦って衝動的になると失敗は確実……。周囲の意見に耳を傾けて。 10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）吉凶