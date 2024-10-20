スキージャンプ・全日本選手権ラージヒル（ＬＨ）（２０日・長野白馬ジャンプ競技場＝ＨＳ１３４メートル、Ｋ点１２０メートル）――男子は小林陵侑（チームＲＯＹ）が１３９メートル５０と１３４メートル５０を飛び、合計２８２・７点で２大会ぶりの優勝を果たした。２位は二階堂蓮（日本ビール）。葛西紀明（土屋ホーム）が４位に入った。女子は伊藤有希（土屋ホーム）が１３２メートル５０、１２４メートルの２３６・２点で初