客が持ち込んだのは毒キノコ『ツキヨタケ』だった…お好み焼き店で8人が食中毒、一時3人入院 MBSニュース

お好み焼き店に客が毒キノコを持ち込み 8人が食中毒で嘔吐や下痢の症状

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 徳島県阿南市のお好み焼き店で、キノコを鉄板焼きにして食べた8人
  • 食後に吐き気や嘔吐、下痢の症状が出て、一時3人が入院したという
  • キノコは客が持ち込んだもので、毒キノコの「ツキヨタケ」と推定された
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