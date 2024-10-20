ジャーナリストの江川紹子氏が１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。２７日投開票の衆院選に出馬している自民党牧原秀樹法務大臣を「卑劣」と断罪し、大臣の資格がないと指摘した。江川氏はＸで、牧原氏の選挙戦で「誹謗中傷も人生最大に受けています」などとした投稿を引用。「当然受けるべき『批判』を『誹謗中傷』と言い換えて、自分があたかも不当な非難を受けている被害者であるかのように装う卑劣さ。こういう人が