中国ゲーム市場の売上高、７〜９月は９％増北京市のショッピングモールで「黒神話:悟空」の宣伝動画を見る人たち。（8月21日撮影、北京＝新華社記者/彭純）【新華社北京10月20日】中国音像・デジタル出版協会とゲーム市場調査会社の伽馬数据（CNG）はこのほど、中国ゲーム市場の7〜9月の売上高が917億6600万元（1元＝約21円）で、前四半期比23.0％増、前年同期比9.0％増加したと発表した。同協会によると、8月にリリースされた