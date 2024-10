11月18日(月)の大阪・梅田クラブクアトロを皮切りに開催されるミー・ファースト・アンド・ザ・ギミー・ギミーズ(Me First and the Gimme Gimmes)の来日ツアー『Me First and the Gimme Gimmes Blow it in Japan』から、出演アーティストが発表された。 ミー・ファースト・アンド・ザ・ギミー・ギミーズは、ファット・マイク(NOFX)が1996年に結成したパンクカ