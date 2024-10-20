19日、イタリア・ナポリで開かれたG7の国防相会合（イタリア首相府提供・ロイター＝共同）【ナポリ共同】G7は19日、イタリア南部ナポリで初の国防相会合を開き、共同声明を採択した。ウクライナ侵攻を巡るロシアと北朝鮮の軍事協力拡大を非難し、結束して対抗すると訴えた。北朝鮮がロシアへの派兵に踏み切ったとみられる中、北朝鮮製弾道ミサイルの対ロ輸出やウクライナでの実戦使用に憂慮を表明。中国の台湾周辺での軍事活動拡