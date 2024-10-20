子どもの反抗期に心が折れているお母さんも多いですよね。「女の子の反抗期は男の子よりラク」なんて考える人もいますが、実際は女の子のほうが口が達者で、ズバズバと傷つくことを言ってくる場合も……。今回は、「娘の反抗期がつらすぎた理由」の中から、口が達者な娘の反抗期のエピソードをご紹介します。口達者でメンタルがズタボロ「娘の反抗期は、高校生くらいのときがピークでした。女の子なので暴力的なことをするわけでは