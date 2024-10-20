■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4929) アジュバン 東証スタンダード (6981) 村田製 東証プライム (3793) ドリコム 東証グロース (9268) オプティマス 東証スタンダード (9202) ＡＮＡＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9362) 兵機海 東証スタンダード (5381) Ｍｉｐｏｘ