将棋の藤井聡太七冠が福井県で行われた竜王戦七番勝負、第2局で挑戦者の佐々木勇気八段に敗れました。 【写真を見る】藤井聡太七冠竜王戦七番勝負第2局挑戦者の佐々木勇気八段に敗れる1勝1敗で第3局へ 4連覇を目指す藤井七冠 がタイトル戦初出場の佐々木勇気八段から挑戦を受ける竜王戦七番勝負。先に4勝した方がタイトルを獲得しますが、第1局は、藤井七冠が快勝。 第2局は19日から福井県あわら市の温泉旅館で行われ、2
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