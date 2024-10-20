サッカー女子のＷＥリーグは２０日、各地で第６節の残り４試合が行われ、広島がＣ大阪ヤンマーに４―１で快勝し、勝ち点１６として首位に立った。ＩＮＡＣ神戸は大宮を１―０で下して勝ち点１６としたが、得失点差で２位。三菱重工浦和は千葉に、長野はマイナビ仙台にそれぞれ勝った。