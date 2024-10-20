【モデルプレス＝2024/10/20】俳優の坂口健太郎が20日、都内で開催されたOCEANS Feel So Good Award「The BEST Wellbeings 2024」fes受賞者発表セレモニーに出席。女優のイ・セヨンとW主演を務めた韓国ドラマ「愛のあとにくるもの」（Prime Videoにて見放題独占配信）で実感したことを明かした。【写真】坂口健太郎のガチファン公言した韓国女性歌手◆坂口健太郎、2025年に取り組みたいことは？SEIKO PROSPEX特別賞を受賞した坂口