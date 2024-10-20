◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都・芝３０００メートル、良）３歳クラシック最終戦は牡馬１８頭によって争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した単勝２番人気のアーバンシック（美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が勝った。前走のセントライト記念１着から連勝で、最後の１冠をもぎ取った。重賞は２勝目。クリストフ・ルメール騎手は昨年のドゥレッツァに続き連覇で通算４勝目。１３日の秋華賞（チェルヴ
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