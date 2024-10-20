ËÉÉÜ¶¥ÎØ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å½é¤Î£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÂè£²£¸²ó»³Æ¬²Ð¾ÞÁèÃ¥Àï¡×¤¬£²£±Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Æ±»þ³«ºÅ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡ÖÂè£³£¹²ó¹¬¤»¤Þ¤¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ï¡¢º£·î£±£·ÆüÉÕ¤Ç»³¸ý»ÙÉô¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³¸¶¤µ¤¯¤é¡Ê£³£±¡á»³¸ý¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£?ÃÏ¸µ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï?¤ËÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£²áµî¤Ç¤â°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä?ÃÏ¸µ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï?¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ÊÁ°¤«¤éËÉÉÜ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡Öº£·î£±£·Æü¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Î¡ÊÉÜ