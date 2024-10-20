秋篠宮ご夫妻は20日、福井県越前市のサンドーム福井で第47回全国育樹祭の式典行事に出席した。秋篠宮さまは「かけがえのない森林を後世へと引き継いでいくことは、私たちに課せられた大切な務め」とあいさつした。第４７回全国育樹祭式典行事で、緑の少年団に声をかける秋篠宮ご夫妻=2024年10月20日午前11時23分、福井県越前市、筋野健太撮影秋篠宮さまは、福井県の総土地面積のうち約75%が森林面積で、林業支援や県産材の利用