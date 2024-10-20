◆秋季北信越高校野球大会▽準決勝日本航空石川７−０高岡第一＝８回コールド＝（２０日・石川県立）日本航空石川（石川３位）は、７−０の８回コールドで高岡第一（富山３位）に快勝し、来春のセンバツ出場を大きく引き寄せた。最速１４５キロのエース右腕、蜂谷逞生（２年）が８回を４安打、１０三振で無失点に抑えると、打線も１０安打、７得点と援護した。２０２５年のセンバツの北信越枠は２校で、北信越大会の優勝と準