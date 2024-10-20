¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¢²ÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö#16Ç¯¿¶¤ê¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿♡ ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÏÂ³¤(¤«¤º¤ß)¤·¤ç¤¦(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¡Ö#²»³Ú³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ°ÊÍè¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡×¡Ö#Êâ¤­Êý¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö#»÷¹ç¤¦·Á¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢µ×¡¹¤Î¥¹¥«¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì