◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都・芝３０００メートル、良）３歳クラシック最終戦は牡馬１８頭によって争われ、武豊騎手が騎乗した単勝８番人気のアドマイヤテラ（栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は後方追走から向こう正面で早めに動いていったが、惜しくも３着に敗れた。前走の２勝クラスから連勝を狙って、武豊騎手とともにラスト１冠に臨んだが、２０１９年ワールドプレミア以来５年ぶりとなる菊６勝目はなら