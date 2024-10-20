◆第８５回菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都・芝３０００メートル、良）３歳クラシック最終戦は牡馬１８頭によって争われ、横山典弘騎手が騎乗した単勝１番人気のダノンデサイル（栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は６着に敗れた。前走の日本ダービーから直行し、１９７３年タケホープ以来５１年ぶりとなるダービーと菊花賞の２冠を狙ったが、勝利はならなかった。１着はアーバンシック（クリストフ・ルメール騎手）、