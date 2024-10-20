【J2第35節】(アイスタ)清水 1-2(前半0-0)山形<得点者>[清]北川航也(75分)[山]高橋潤哉(79分)、後藤優介(87分)<警告>[清]北川航也(56分)、高木践(86分)主審:今村義朗├2位清水が今季無敗のホームで逆転負け&今節のJ1昇格お預け…山形が後藤優介の“恩返し弾”で6連勝!└J1昇格王手の一戦でまさかの逆転負け…清水・秋葉忠宏監督「今日悪いものが全て出た」