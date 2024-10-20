【J2第35節】(ソユスタ)秋田 1-2(前半1-2)長崎<得点者>[秋]佐藤大樹(22分)[長]マテウス・ジェズス(34分)、マルコス・ギリェルメ(45分+3)<警告>[長]安部大晴(20分)、マテウス・ジェズス(89分)観衆:3,407人主審:吉田哲朗└3位・長崎が逆転勝利、敗戦の秋田は他会場結果でJ1昇格PO圏外確定の可能性