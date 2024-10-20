年間800食以上プリンを食べる会社員でプリン研究家／プリンジャーナリストのプリン王子が、全国を回って食べ歩いた「愛しのプリン」を紹介します。メープルシロップをたらりプリン王子の愛しのプリンプリン研究家、プリンジャーナリストとしてメディアで活躍するプリン王子こと池畑孝資さんが、毎日食べているプリンの中から今オススメのプリンを紹介。今回は、カボチャスイーツ専門のカフェに行ってきました。教えてくれる人プリ
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