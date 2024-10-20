【世宗聯合ニュース】韓国の崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官が２２日、米ニューヨークで韓国経済に関する投資家向け説明会を就任後初めて開催する。また、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）財務相会合などの国際会議にも相次ぎ出席する。企画財政部が２０日発表した。崔氏は１９日、仁川国際空港を出発した。２０〜２１日にペルーの首都リマで開かれるＡＰＥＣ財務相会合に出席する。韓国は来年度、２０
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