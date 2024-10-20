[10.20 J3第33節](サンアル)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 4 高橋祥平DF 5 常田克人DF 17 山本龍平DF 48 藤谷壮MF 15 山本康裕MF 25 中村仁郎MF 32 米原秀亮MF 41 村越凱光FW 11 浅川隼人FW 14 安藤翼控えGK 16 村山智彦DF 40 樋口大輝DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 22 佐相壱明MF 46 安永玲央FW 9 高井和馬監督霜田正浩[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF