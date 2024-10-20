[10.20 J3第33節](プラスタ)※13:00開始主審:安川公規<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 1 飯田雅浩DF 19 加藤慎太郎DF 20 蓑田広大DF 39 近石哲平MF 8 山内陸MF 9 永田一真MF 14 前澤甲気MF 18 音泉翔眞MF 61 安藤由翔FW 7 佐藤碧FW 11 佐々木快控えGK 25 谷口裕介DF 2 藤嵜智貴DF 51 雪江悠人MF 5 稲積大介MF 16 鏑木瑞生MF 17 妹尾直哉MF 27 國分将監督石崎信弘[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 5 鈴木大誠D