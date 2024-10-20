[10.20 J2第35節](レゾド)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 3 デルランDF 25 安藤智哉DF 31 ペレイラMF 6 弓場将輝MF 10 野村直輝MF 16 茂平MF 18 野嶽惇也MF 26 保田堅心FW 15 屋敷優成FW 21 鮎川峻控えGK 24 西川幸之介DF 34 藤原優大MF 14 池田廉MF 19 小酒井新大FW 11 渡邉新太FW 29 宇津元伸弥FW 93 長沢駿監督片野坂知宏[水戸ホーリーホック]先発GK 21 松原修平DF