[10.20 J3第33節](ギオンス)※14:00開始主審:山口隆平<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 1 三浦基瑛DF 2 加藤大育DF 28 小笠原佳祐DF 40 長谷川雄志MF 6 徳永裕大MF 20 若林龍MF 25 田中陸MF 27 西山拓実MF 33 棚橋尭士FW 11 武藤雄樹FW 39 瀬沼優司控えGK 31 古賀貴大DF 55 田代真一MF 17 伊藤恵亮MF 22 福井和樹MF 47 岩上祐三MF 48 植田啓太FW 14 高木彰人監督シュタルフ悠紀リヒャルト[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF