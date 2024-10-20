[10.20 J2第35節](鳴門大塚)※14:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 4 カイケDF 5 森昂大DF 26 青木駿人MF 9 ブラウンノア賢信MF 13 西野太陽MF 18 エウシーニョMF 20 児玉駿斗MF 28 鹿沼直生MF 88 渡井理己FW 16 渡大生控えGK 29 三井大輝DF 3 石尾崚雅DF 22 柳澤亘MF 10 杉本太郎MF 17 高田颯也FW 7 チアゴ・アウベスFW 30 坪井清志郎監督増田功作[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディDF