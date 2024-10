【モデルプレス=2024/10/20】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が、19日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」(毎週土曜よる11時〜※この日は11時10分〜)に出演。伊野尾にとってのメンバーの存在や今後の活動について言及した。【写真】伊野尾慧、パリ町中でのオフショット◆伊野尾慧、メンバーの存在に感謝今年で結成から17年を迎えたHey! Say! JUMP。伊野尾は自身について「寂しがり屋」と明かし、そのため「同じ