BOYNEXTDOORが19日、海外スケジュールのため仁川（インチョン）国際空港を通じて、中国へ出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・BOYNEXTDOOR、初コンサートツアー日本公演の詳細を発表！特設サイトもオープン・BOYNEXTDOOR、3rd EP「19․99」日本レコード協会のゴールド認定を獲得！