福岡管区気象台は20日午前10時15分、福岡県福岡、北九州地方に発表していた強風と波浪の警報をいずれも注意報に切り替えた。筑後地方の強風注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では強風に、福岡、北九州地方では高波に注意を呼びかけた。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 東野 記者の無理筋な質問にあ然
- 2. 中身スカスカ? セブンに不満続出
- 3. 柏木由紀「老害」と思った大物
- 4. 宮崎勤の家族に起きた「悲劇」
- 5. 清史郎&愛菜の「デート」に反響
- 6. 姿消した深津絵里 事実婚状態か
- 7. 山田優の「豪快買い物」に呆れ
- 8. ライオン ラストシーン「鳥肌」
- 9. 6時間遅刻 今田耕司に恐怖の一言
- 10. 西田さん死因 虚血性心疾患とは
- 1. 宮崎勤の家族に起きた「悲劇」
- 2. 姿消した深津絵里 事実婚状態か
- 3. 内縁妻を裸で窓際に…事件の真相
- 4. 性的音声無断で公開…被害を告発
- 5. 止まらないFラン大学の「暴走」
- 6. 中1男児から性被害 悲しい後遺症
- 7. 強盗かGo to a doorか 異例裁判
- 8. 首都高で車7台絡む事故 1人死亡
- 9. 究極の家系ラーメンをついに発見
- 10. 強盗orGo to a door 裁判が決着
- 1. 婚活で雑に扱われる致命的な問題
- 2. 藤井竜王ハプニング「大丈夫か」
- 3. 1年以内に「最悪のシナリオ」か
- 4. 湘南に大量…猛毒の生物見つかる
- 5. 見捨てられた老人ホーム 新展開
- 6. 人生狂った 出自不明の66歳叫ぶ
- 7. 官邸襲撃 石破茂首相がコメント
- 8. 夫死亡で隠し子発覚 65歳妻地獄
- 9. 警察黙認? 賃貸アリバイ屋の正体
- 10. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 1. 股間にバナナ? サルが「物色」
- 2. 台湾侵攻なら「中国に巨額関税」
- 3. 妊娠で鼻が巨大化 投稿に注目
- 4. 「1D」ペインさんの元恋人が声明
- 5. 葬儀場でドアが突然閉まる 話題
- 6. 露 兵役逃れ移民3人の国籍はく奪
- 7. 貯水タンク直撃 無傷だった女性
- 8. イスラエル首相私邸に無人機飛来
- 9. 13人出産 韓国女優母に国民褒章
- 10. 韓国から大型の汚物風船 北報告
- 1. 中身スカスカ? セブンに不満続出
- 2. 当せん金を子に…贈与税どうなる
- 3. 石破氏のアンチ安倍発言が裏目に
- 4. 米のテスラ車 ほぼ全台調査開始
- 5. デニーズの682円朝食にビビる朝
- 6. 毎日新聞のいい加減な検証に呆れ
- 7. 保安検査めぐる不満 堀江氏訴え
- 8. 新技術 道路舗装に木材ブロック
- 9. 大江戸温泉が高級化 業界の背景
- 10. 仕事ができない人が使うエセ敬語
- 1. 「Apple Watch」Amazonで14％OFF
- 2. AmazonセールでAirTagが18％オフ
- 3. 人気のモニターが最大24%OFFに
- 4. 楽天モバイル メール障害継続中
- 5. Win95「New3DS」で起動してみた
- 6. 犬猫グッズがAmazonで最大49%OFF
- 7. 人気のイヤホンが最大62%OFFに
- 8. Amazonセール開幕 注目商品は?
- 9. ゲーミングチェアが最大43%OFFに
- 10. カシオのAIペットがモフ可愛い
- 1. これはアカン 大谷に危険な投球
- 2. 大谷に困惑 球場入りの姿が独特
- 3. 大谷脳けいれんを揶揄する見出し
- 4. 大谷は脳がけいれん 異例の苦言
- 5. ド軍戦に「領域展開ファン」話題
- 6. 箱根予選 選手がバタバタ倒れる
- 7. 前SB監督 球界の「風潮」に苦言
- 8. 河村勇輝に異例の注目 時が来た
- 9. 大谷 中継マイクも拾った大絶叫
- 10. 河村 2WAY契約掴み取りNBA選手に
- 1. 東野 記者の無理筋な質問にあ然
- 2. 柏木由紀「老害」と思った大物
- 3. 清史郎&愛菜の「デート」に反響
- 4. 山田優の「豪快買い物」に呆れ
- 5. ライオン ラストシーン「鳥肌」
- 6. 6時間遅刻 今田耕司に恐怖の一言
- 7. 西田さん死因 虚血性心疾患とは
- 8. 中川翔子の寝姿「怖い」夫が苦情
- 9. 「紅白出なくていい歌手」1位は
- 10. 西田さんの姿「こんなに小さく」
- 1. 子が不登校の母に一言 思わず涙
- 2. 撮影嫌がる娘 理由知り母猛省
- 3. 子の通帳作成 母の工夫に大反響
- 4. 小嶋陽菜 衝撃を受けた200円の飴
- 5. 距離をとられる「地雷女」特徴
- 6. 子の足に異変が起き衝撃…原因は
- 7. 女性の25% 1カ月で半月以上不調
- 8. 来月発売 ドラクエ3の新要素は?
- 9. 「男運」がいい女性の共通点
- 10. 男性が結婚を後悔する妻のNG行動