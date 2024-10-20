福岡管区気象台は20日午前10時15分、福岡県福岡、北九州地方に発表していた強風と波浪の警報をいずれも注意報に切り替えた。筑後地方の強風注意報は継続。福岡、北九州、筑後地方では強風に、福岡、北九州地方では高波に注意を呼びかけた。