東京メトロ「白金高輪駅」前の道路で、高級車が突然、炎上しました。信号待ちの停車中に火の手が上がり、エンジンから出火したとみられています。この事故によるけが人はいませんでした。（「グッド！モーニング」2024年10月20日放送分より）