ＪＲ四国（高松市）は１８日、高知城や高知県庁前の電車通りにある高知新聞旧本社跡地（高知市本町）に新たにビルを建設し、２０２８年秋に米ホテルチェーン「マリオット・インターナショナル」と四国初進出となるホテル「コートヤード・バイ・マリオット高知」を開業する計画を進めていると発表した。延べ床面積約１万１０００平方メートル、地上１４階建てで、客室数は２１０室、ダイニングやミーティングルーム、フィットネ