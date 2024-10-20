NHK中川安奈アナウンサー（30）が20日までにインスタグラムを更新。日本テレビ岩田絵里奈アナ（29）とのツーショット写真を公開した。ストーリーズ機能で、2枚の写真を同時にアップ。中川アナは眼鏡姿で岩田アナとともにソフトクリームを持って笑顔。「想像してたのより大きめの」とつづり、ハートとソフトクリームの絵文字を添えた。中川アナはパリオリンピック（五輪）の開会式生中継に、白いジャケットにベージュのインナーで登