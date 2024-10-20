楽天は20日、本人の申し出により横尾俊建二軍打撃コーチが退団すると発表した。横尾コーチは昨季限りで現役を引退し、今季から二軍打撃コーチを務めていた。楽天は今オフ、本人の申し出によるコーチの退団は4人目となった。