『仮面ライダーガッチャード』に登場する仮面ライダーレジェンドをイメージしたフレグランスが新登場！レジェンドのきらめきを香水で楽しもう。『仮面ライダーガッチャード』は、2023年9月3日から2024年8月25日まで、テレビ朝日系で毎週日曜9：00〜9：30（JST）に全50話が放送された東映制作の特撮テレビドラマ。令和仮面ライダーの第5作で、高校生・一ノ瀬宝太郎が仮面ライダーガッチャードに変身、錬金術によって生み出された