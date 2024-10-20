Ｊ１川崎が２０日、アジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）の１次リーグ、上海申花戦（２３日、上海）へ向けての出発前に、羽田エアポートガーデンで壮行会を開催した。壮行会にはサポーター約５００人が駆けつけた。壇上であいさつに立った鬼木監督も「聞いていた規模と全然違う数の人がいるので、すごくビックリしている。私たちはその期待に応えたいと思う」と力強く語った。１日のホームでの光州（韓国）戦