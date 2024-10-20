●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り10/18終値決算期 1いちごホテル 13.50133,50025/01 2ザイマックス6.57111,40025/02 3いちごオフィ6.56 81,80024/10 4マリモリート6.36113,40024/12 5タカラリート6.32 85,40024/08 6東海道リ&#