俳優の清原果耶が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『マイダイアリー』（毎週日曜後10：15）が、きょう20日に放送スタートする。【動画】『マイダイアリー』幕開け…いきなり清原果耶&佐野勇斗がキス冒頭5分公開『わたしの一番最悪なともだち』などの脚本家・兵藤るり氏によるオリジナル作品。主演の清原は、連続テレビ小説『あさが来た』で俳優デビューを果たし、2021年に『おかえりモネ』でヒロインを