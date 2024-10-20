横浜・青葉署から送検される宝田真月容疑者＝20日午前8時26分横浜市青葉区の住宅で、住人の後藤寛治さん（75）が殺害され現金が奪われた事件で、神奈川県警は20日、強盗殺人容疑で逮捕した千葉県印西市の自称個人事業主宝田真月容疑者（22）を送検した。運転役とみられ、指示役とは秘匿性の高い通信アプリで連絡を取っていたといい、経緯を調べる。宝田容疑者は複数人と共謀して15日ごろに横浜市青葉区の住宅に侵入し、後藤さ