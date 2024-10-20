バドミントンのデンマーク・オープン（スーパー７５０）第５日は１９日、デンマーク・オーデンセで各種目の準決勝が行われ、女子ダブルスで世界ランク６位の岩永鈴、中西貴映組（ＢＩＰＲＯＧＹ）が決勝進出を決めた。準決勝で同３位の白（ペク）ハナ、李昭希（イソヒ）組を１７―２１、２４―２２、２１―１７で逆転勝ちを収めた。パリ五輪銅メダルを獲得した世界ランク４位の志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は、銅メダ