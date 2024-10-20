第72回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校の部が20日、宇都宮市文化会館で始まった。前後半で30団体が課題曲と自由曲を演奏する。【写真】19日は中学生の部。会場からその様子を専用サイト「吹奏楽プラス」（https://t.asahi.com/brassd）で有料のライブ配信があり、スマホやパソコンで視聴できる。出場校は次の通り。（演奏順）◇前半の部磐城（福島）、札幌日大（北海道）、金沢学院大付（