ma2原作の人気コミックを主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加で実写ドラマ化した『私たちが恋する理由』。オフィスを舞台に、6人の男女が焦れったくもほろ甘い“大人のピュア恋”を繰り広げる。10月19日（土）に放送された第2話では、33歳の営業部第一課課長・黒澤智也（菊池風磨）と25歳の部下・森田葵（久間田琳加）が冒頭から大接近。キスする距離まで顔を近づけて…。【映像】第2話でいきなり恋が進展!? 森田葵（久間田琳加