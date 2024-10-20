「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として予想を”再開”したお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、菊花賞・Ｇ１（１０月２０日、京都・芝３０００メートル）の予想を公開した。本命は前日最終オッズで１番人気に支持されている４番のダノンデサイル。「ダービーを見る限り、ダノンデサイルが圧勝する可能性は大いにあり得ます」と前置きしながら、「たぶんまあ、どうせ