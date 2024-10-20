バドミントンのデンマーク・オープンは１９日、デンマークのオーデンセで各種目の準決勝が行われ、女子ダブルスの岩永鈴、中西貴映組（ＢＩＰＲＯＧＹ）は李昭希、白荷娜組（韓国）に２―１で逆転勝ちし、決勝に進んだ。パリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は、同五輪銀メダルの劉聖書、譚寧組（中国）に敗れた。男子シングルスは渡辺航貴（ＢＩＰＲＯＧＹ）が勝ち上がり、西本拳太（ジェイテクト）は負け