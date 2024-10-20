国土地理協会によると、日本には9000以上の駅が存在します。「東京」「大阪」「名古屋」など、よく耳にする駅名は簡単に読むことができますが、中には読み方が難しい駅名も……。この難読駅名、正しく読めますか？駅名「永犬丸」はなんて読む？答えを見る↓↓↓↓↓答え：えいのまる正解は「えいのまる」でした。永犬丸（えいのまる）駅は、福岡県北九州市にある筑豊電気鉄道の駅です。路面電車型の車両が走る路線で、筑豊電気鉄道